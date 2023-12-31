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Подборка современных фильмов, которые стоит посмотреть в период новогодних праздников

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 11:56  •  9503 просмотра

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УНН подготовил для вас небольшую подборку современных атмосферных фильмов, которые идеально подойдут для семейного просмотра на фоне празднования Нового года.

Новый год уже не за горами, впереди выходные, поэтому самое время подобрать себе несколько кинолент для праздничного новогоднего настроения. Поэтому УНН подготовили для вас небольшую подборку современных атмосферных фильмов, которые идеально подойдут для семейного просмотра.

Детали

Вероятно классические зимние фильмы, такие как "Один дома", "Гарри Поттер", "Чарли и шоколадная фабрика" и т.д. вы уже видели не один раз.

Безусловно - это те фильмы, которые будут всегда актуальными, однако о них вы уже знаете, поэтому сегодня мы подготовили для вас нечто новое, но не менее атмосферное и новогоднее.

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Мистер Джангл и рождественское путешествие (2020)

Эта лента - замечательное новогодне-рождественское фэнтези для всей семьи. 

В центре сюжета - история гениального изобретателя, по имени Джероникус, который занимается созданием игрушек. Однажды, его ученик похищает все разработки мастера и создает собственную корпоративную империю. Спустя годы, в канун Рождества, Джероникуса, который находится в долгах, посещает его внучка, которая помогает дедушке выйти из затруднительного положения. 

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Стражи галактики: Праздничный спецвыпуск (2022)

Если вам по вкусу супергероика и вы уже знакомы со вселенной Marvel, то праздничный выпуск "Стражей Галактики" это то, что надо.  

Фильм "Стражи галактики: Праздничный спецвыпуск" создан, написан и срежиссирован Джеймсом Ганном. В нем наши любимые супергерои отмечают Рождество и отправляются на Землю, чтобы найти идеальный подарок для центрального персонажа истории - Питера Квилла.

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Счастливого Рождества (2019)

"Счастливого Рождества" - романтично-новогодняя комедийная мелодрама о любви, в основу которой легла известная песня Джорджа Майкла "Last Christmas".

Главную героиню Кейт сыграла известная актриса Эмилия Кларк. В ленте она работает в костюме эльфа в одном из магазинов. Героиня не довольна собой и своим положением, однако накануне праздников Кейт встречает парня, который помогает ей делать небольшие шаги, чтобы улучшить свою жизнь.

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Рождественские Хроники (2018)

Добрая семейная комедия "Рождественские хроники" рассказывает о приключениях подростка Тедди Пирса и его младшей сестры Кейт, которая все еще верит в существование Санты. В Рождественскую ночь дети решили снять появление Санты на камеру, но все пошло не по плану и теперь они должны помочь дедушке выбраться из передряги.

Изюминкой ленты является харизматичный нестереотипный Санта, который шутит, убегает от полиции и не говорит "хо-хо-хо".

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Человек, который изобрел Рождество (2017)

Отличная семейная биографическая комедия, раскрывающая историю создания выдающимся английским писателем Чарльзом Диккенсом его всемирно известного рассказа "Рождественская песнь".

В США продают дом из культового рождественского фильма "Один дома 2"26 декабрь 2023, 01:33 • 30480 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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A selection of contemporary films worth watching during the New Year holidays
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