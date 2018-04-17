Налог на выведенный капитал: Гройсман назвал условие принятия закона

“Надо провести очень серьезный расчет рисков, потерь и вообще влияние на экономику введения налога на выведенный капитал. После этого надо определить его целесообразность. Сейчас существует две точки зрения: что это положительно скажется на экономике, вторая — что отрицательно, в частности в контексте поддержки Украиной международными партнерами”, — сказал Гройсман.

Как сообщал УНН, Всемирный банк выступил против введения в Украине налога на выведенный капитал.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на переговорах с МВФ Украина обоснует необходимость введения налога на выведенный капитал.

Ранее секретарь Нацсовета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив заявил, что благодаря введению налога на выведенный капитал за первый год его работы в украинском бизнеса появится около 150 млрд грн для инвестиций.