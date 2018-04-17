Податок на виведений капітал: Гройсман назвав умову ухвалення закону

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Рішення про введення податку на виведений необхідно ухвалювати лише після того, як буде проведено серйозний аналіз його впливу на економіку, і буде зрозуміло, що введення цього податку є доцільним. Про це під час форуму "Реформи під прицілом" сказав прем'єр міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.