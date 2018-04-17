Податок на виведений капітал: Гройсман назвав умову ухвалення закону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Рішення про введення податку на виведений необхідно ухвалювати лише після того, як буде проведено серйозний аналіз його впливу на економіку, і буде зрозуміло, що введення цього податку є доцільним. Про це під час форуму "Реформи під прицілом" сказав прем'єр міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Треба провести дуже серйозний розрахунок ризиків, втрат та загалом впливу на економіку введення податку на виведений капітал. Після цього треба визначити його доцільність. Наразі існує дві точки зору: що це позитивно позначиться на економіці, друга — що негативно, зокрема в контексті підтримки України міжнародними партнерами”, — сказав Гройсман.
Як повідомляв УНН, Світовий банк виступив проти запровадження в Україні податку на виведений капітал.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що на переговорах з МВФ Україна обґрунтує необхідність введення податку на виведений капітал.
Раніше секретар Нацради реформ, заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків заявив, що завдяки запровадженню податку на виведений капітал за перший рік його роботи в українського бізнесу з’явиться близько 150 млрд грн для інвестицій.