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Налоговики правомерно оштрафовали облэнерго Суркисов на 14,5 млн грн - суд

Киев  •  УНН

 • 8455 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Запорожский окружной административный суд не удовлетворил иск ПАО "Запорожьеоблэнерго" к Офису крупных налогоплательщиков ГФС, которым на ПАО был наложен штраф в размере 14,5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Офис оштрафовал "Запорожьеоблэнерго" за нарушение предельных сроков регистрации налоговых накладных на общую сумму НДС 72,6 млн грн. Штраф был наложен в ноябре 2017 года.

ПАО пожаловалось на решение Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в суд в августе 2018 года. Производство по делу было открыто 9 сентября, а с 3 октября 2018 -го по 8 апреля 2019 года сторонам судебного процесса дважды предоставлялась возможность для примирения.

В начале мая, при рассмотрении дела по существу, суд констатировал, что Офис крупных налогоплательщиков ГФС при принятии обжалуемого решения "действовал обоснованно и с учетом всех обстоятельств, имеющих значение при принятии решения, что обусловливает вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований Публичного акционерного общества "Запорожьеоблэнерго".

Напомним, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, 60,2% акций ПАО "Запорожьеоблэнерго" принадлежит государству.

Миноритарный же пакет акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит братьям Игорю и Григорию Суркисам и Константину Григоришину.

"Запорожьеоблэнерго" фигурирует в уголовном производстве о хищениях в энергетике, которое с 2015 года расследует НАБУ.

Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, нардепом Кононенко, Суркисами и другими лицами.

По словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП Назар Холодницкий".

Добавим, что недавно прокуроры Холодницкого третий раз отказались подписать подозрения фигурантам упомянутого дела "Крючкова-Суркисов".

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