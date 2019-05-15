Податківці правомірно оштрафували обленерго Суркісів на 14,5 млн грн - суд

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Запорізький окружний адміністративний суд не задовольнив позов ПАТ “Запоріжжяобленерго” до Офісу великих платників податків ДФС, яким на ПАТ було накладено штраф у 14,5 млн грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Офіс оштрафував "Запоріжжяобленерго" за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних на загальну суму ПДВ 72,6 млн грн. Штраф було накладено у листопаді 2017 року.

ПАТ поскаржилося на рішення Офісу великих платників податків ДФС до суду у серпні 2018 року. Провадження у справі було відкрите 9 вересня, а з 3 жовтня 2018-го по 8 квітня 2019 року сторонам судового процесу двічі надавалася можливість для примирення.

На початку травня, під час розгляду справи по суті, суд констатував, що Офіс великих платників податків ДФС під час ухвалення оскаржуваного рішення “діяв обґрунтовано та з урахуванням всіх обставин, які мають значення при прийнятті рішення, що зумовлює висновок суду про відсутність підстав для задоволення позовних вимог Публічного акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго".

Нагадаємо, за даними Національного антикорупційного бюро України, 60,2% акцій ПАТ "Запоріжжяобленерго" належить державі.

Міноритарний же пакет акцій "Запоріжжяобленерго" належить братам Ігорю та Григорію Суркісам і Костянтину Григоришину.

"Запоріжжяобленерго" фігурує в кримінальному провадженні про розкрадання в енергетиці, яке з 2015 року розслідує НАБУ.

Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" обсягом понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, нардепом Кононенком, Суркісами та іншими особами.

За словами журналіста та народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережі" "перешкоджає голова САП Назар Холодницький".

Додамо, що нещодавно прокурори Холодницького втретє відмовилися підписати підозри фігурантам згаданої справи "Крючкова-Суркісів".

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