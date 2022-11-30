"Подарок путину": в Чехии просят отключить посольство россии от электричества
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Чешская общественная инициатива "Подарок путину" опубликовала петицию "Погасим российское посольство в Праге", в которой просят отключить от энергоснабжения все здания, находящиеся в собственности российской федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Novinky.
Отмечается, что это реакция на систематическое разрушение украинской энергетической инфраструктуры российскими оккупантами.
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«россия явно решила сломать Украину мраком и холодом. С точки зрения высшего нравственного принципа просим соответствующих государственных и частных энергораспределителей дать российским дипломатам в Праге попробовать их же лекарство. Просим отключить все здания, находящиеся в собственности российской федерации, от газа, воды и электричества», — говорится в тексте петиции.
В петиции инициатива напоминает о массированных российских ракетных ударах по Украине, которые в последние недели в основном были нацелены на электро -, тепло – и водоснабжающие предприятия.
«Эта новая фаза войны влечет за собой катастрофические и, более того, повседневные последствия для жизни гражданского населения. Без энергии и воды не только квартиры, школы и детские сады, магазины и заводы, но и, например, больницы», — пишут авторы.
Добавим
Проект «Подарок путину» направлен на поддержку Украины, которая сопротивляется российскому вторжению с февраля. В рамках него чехи недавно собрали танк для украинской армии.
Дополнение
23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.
29 ноября сообщалось, что по всей Украине продолжались отключения света, дефицит мощности возрос до 30%.
Общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.