"Подарунок путіну": у Чехії просять відключити посольство росії від електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Чеська громадська ініціатива "Подарунок путіну" опублікувала петицію "Загасимо російське посольство в Празі", у якій просять відключити від енергопостачання всі будівлі, які перебувають у власності російської федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Novinky.
Зазначається, що це реакція на систематичну руйнацію української енергетичної інфраструктури російськими окупантами.
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«росія явно вирішила зламати Україну мороком та холодом. З погляду вищого морального принципу просимо відповідних державних та приватних енергорозподільників дати російським дипломатам у Празі спробувати їх ліки. Просимо відключити всі будівлі, які перебувають у власності російської федерації, від газу, води та електрики», — йдеться у тексті петиції.
У петиції ініціатива нагадує про масовані російські ракетні удари по Україні, які в останні тижні в основному були націлені на електро-, тепло- та водопостачальні підприємства.
«Ця нова фаза війни спричиняє катастрофічні і, більше того, повсякденні наслідки для життя цивільного населення. Без енергії та води не лише квартири, школи та дитячі садки, магазини та заводи, а й, наприклад, лікарні», — пишуть автори.
Додамо
Проект «Подарунок путіну» спрямований на підтримку України, яка чинить опір російському вторгненню з лютого. В рамках нього чехи нещодавно зібрали танк для української армії.
Доповнення
23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.
29 листопада повідомлялося, що по всій Україні тривали відключення світла, дефіцит потужності зріс до 30%.
Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.