Киев • УНН
Координатор программы Medevac сообщил, что 17 детей из "Охматдета" подали заявки на медицинскую эвакуацию за границу. 12 детей уже эвакуированы, заявки остальных пациентов обрабатываются.
Заявки на медицинскую эвакуацию за границу сделали 17 детей, которые лечились в «Охматдете». Об этом сообщил координатор программы Medevac в Минздраве Арман Качарян, передает УНН со ссылкой на «Мы-Украина».
Качарян рассказал, что 12 детей уже эвакуировали за границу. Заявки остальных пациентов еще обрабатываются.
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«К счастью, у нас не было запросов на экстренную медицинскую эвакуацию за границу. Но есть определенные состояния, которые требуют медицинской эвакуации. Поэтому таких пациентов мы рассматриваем. Но к счастью большинство наших пациентов могут получить необходимые медицинские услуги в Украине», - добавил он.
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