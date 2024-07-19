Заявки на медицинскую эвакуацию за границу сделали 17 детей, которые лечились в «Охматдете». Об этом сообщил координатор программы Medevac в Минздраве Арман Качарян, передает УНН со ссылкой на «Мы-Украина».

Качарян рассказал, что 12 детей уже эвакуировали за границу. Заявки остальных пациентов еще обрабатываются.

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«К счастью, у нас не было запросов на экстренную медицинскую эвакуацию за границу. Но есть определенные состояния, которые требуют медицинской эвакуации. Поэтому таких пациентов мы рассматриваем. Но к счастью большинство наших пациентов могут получить необходимые медицинские услуги в Украине», - добавил он.

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