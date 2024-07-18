Еще восемь пациентов больницы «Охматдет» доставили на лечение в Германию
Киев • УНН
Восемь пациентов Охматдета прилетели на лечение в Германию. Это уже третья группа детей, пострадавших от российской атаки на больницу, всего эвакуировано 12 детей.
В четверг, 18 июля, еще восемь пациентов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" прилетели на лечение в Германию. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины, передает УНН.
Детали
Это уже третья группа детей, пострадавших от российской атаки на Охматдет, которые эвакуированы на лечение за границу. В начале недели на лечение в Австрию и Швейцарию полетели 4 ребенка, а всего эвакуированных детишек уже 12
Маленьких пациентов детской больницы "Охматдет" перевели после ракетного обстрела - Шмыгаль10 июля 2024, 19:50 • 51874 просмотра
Напомним
В Минсоцполитики заявили, что семьи с детьми, которые проходили лечение в НДСБ "Охматдет" на момент атаки 8 июля и семьи с детьми пострадавших работников частного медицинского учреждения, на которое также была осуществлена атака, получат единовременную денежную помощь.