Еще восемь пациентов больницы «Охматдет» доставили на лечение в Германию

В четверг, 18 июля, еще восемь пациентов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" прилетели на лечение в Германию. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

Это уже третья группа детей, пострадавших от российской атаки на Охматдет, которые эвакуированы на лечение за границу. В начале недели на лечение в Австрию и Швейцарию полетели 4 ребенка, а всего эвакуированных детишек уже 12 - рассказали в Минздраве.

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Напомним

В Минсоцполитики заявили, что семьи с детьми, которые проходили лечение в НДСБ "Охматдет" на момент атаки 8 июля и семьи с детьми пострадавших работников частного медицинского учреждения, на которое также была осуществлена атака, получат единовременную денежную помощь.