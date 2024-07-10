Маленьких пациентов детской больницы "Охматдет" перевели после ракетного обстрела - Шмыгаль

После ракетного удара по Охматдету маленьких пациентов перевели в другие больницы Киева. Об этом сообщает Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об оперативных мерах, принятых после ужасного теракта россиян - ракетного удара по детской больнице Охматдет. Маленькие пациенты были немедленно переведены в различные медицинские учреждения Киева.

Для детей из Охматдета как никогда важно быть вместе, продолжить лечение со своими врачами, видеть знакомые лица - отметил Денис Шмыгаль.

Сегодня вместе с Министром здравоохранения Виктором Ляшко премьер-министр посетил локации, куда планируется комплексно переместить часть отделений Охматдета, пока не будет восстановлена больница. Согласно поручению Правительства, это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. Сейчас идет процесс перемещения оборудования.

Важно, чтобы в новых местах были обеспечены необходимые условия для пребывания и лечения деток - заявил Денис Шмыгаль.

Они также посетили профильные медицинские учреждения - Центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины и Национальный институт рака, которые временно приняли часть пациентов.

Все указанные медицинские учреждения выделили лучшие помещения и оборудование для маленьких пациентов. Благодарен всему врачебному сообществу, которое откликнулось, за оперативную реакцию и выполнение поручения Правительства - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, Премьер-министр дал задание Минздраву безотлагательно подать соответствующие списки и держать этот вопрос на контроле.

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