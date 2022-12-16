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Анализ крови за одну минуту: "МХП-Громади" передал многофункциональное оборудование для больницы "Охмадит"

Киев • УНН

 • 841338 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Национальная детская специализированная больница “Охматдет” получила от благотворительного фонда “МХП-Громади” три новейших анализатора для быстрого определения результатов анализа крови. Оборудование будет использоваться как в поликлинике для быстрого обследования пациентов, так и на выездных консультациях на деоккупированные территории или в небольшие населенные пункты без больниц. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Фонда.

Цитата

“За последние 6 месяцев мы провели 30 выездных консультаций. Целая группа детских врачей, от лора, офтальмолога, ортопеда до гинеколога и психолога, выезжала в деоккупированные города Житомирской, Киевской и Черниговской областей. Нам удалось осмотреть более 3 тысяч детей. По результатам этого масштабного проекта мы поняли: чтобы эффективнее оказать помощь, поставить диагноз или назначить лечение, необходимо мобильное оборудование, с помощью которого мы сможем быстро делать и интерпретировать результаты анализов”, — рассказала заведующая педиатрическим отделением “Охматдету” Ольга Медведева.

Детали

Медицинское учреждение обратилось за помощью к благотворителям – приобрести три анализатора (гематологический, биохимический и анализатор электролитов). Общая стоимость всех трех составила более 1,1 млн грн. Гематологический анализатор способен провести расширенный анализ крови по 23 параметрам всего за 1 минуту. Биохимический - имеет производительность более чем в 200 тестов в час.

Врачи уже планируют следующие выезды с новым оборудованием. Одним из населенных пунктов, куда в будущем приедет мультидисциплинарная выездная бригада, будет и Ладыжин Винницкой области. Летом в городе с населением более 20 тысяч жителей проживало 2,5 тысячи внутриперемещенных лиц, среди которых – почти 1000 – именно дети.

“Сегодня общинам важно помогать не только едой, одеждой или другими материальными вещами, но также нужно сделать доступными качественные медицинские услуги. Война разрушила отлаженные цепи медицинской помощи, усилила давление на опорные и областные медучреждения. Людям сложно уезжать из других городов только для того, чтобы пройти обследование. Но это только откладывает болезни. А если мы говорим о детях, то важно вовремя выявить и сохранить их здоровье уже сейчас. Ведь именно из них будет формироваться следующее поколение, которое, по сути, будет строить наше будущее”, — отметил заместитель председателя правления компании МХП Юрий Мельник.

Напомним

В Винницкой области при поддержке “МХП-Громади” стартовала инициатива “Врач для села”. 

Справка

"МХП–Громади" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях , которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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