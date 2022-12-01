Лікарня на колесах: на Вінниччині за підтримки “МХП-Громаді” стартувала ініціатива “Лікар для села”

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“Через війну для мешканців українських сіл і невеликих міст суттєво ускладнилася логістика та можливості отримати первинні фахові консультації й медичний огляд. Водночас тільки нещодавно ми могли спостерігати сплеск захворюваностей в Україні, спричинених як активізацією коронавірусної хвороби, так і зниженням імунітету наших громадян на фоні постійних стресів під впливом війни.

Тому прийняли рішення взяти на себе відповідальність та реалізувати проєкт “Лікар для села”. Починаємо з Вінниччини й маємо на меті дати людям можливість отримати безплатні консультації професіоналів-медиків та зменшити тиск на медзаклади в містах. Окрема вдячність нашим міжнародним партнерам за наданий медмобіль та довіру до нас, як соціально відповідального бізнесу”, – розповідає про ініціативу Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

Усього маршрут медмобіля налічує 25 населених пунктів. Їхніх мешканців про приїзд “госпіталю на колесах” сповіщатиме місцевий староста. Загалом у межах ініціативи “Лікар для села” люди зможуть отримати консультації терапевта, офтальмолога, провести УЗД, ЕКГ та перевірити рівень цукру в крові. Даний проєкт буде тривати місяць і охопить наступні територіальні пункти: Очитків, Скала, Велика Ростівка, Чагів, Борисівка, Якубівка, Бабин, Іллінецьке, Неменка, Росоша, Скитка, Липовець, Троща, Попівка, Війтівці, Ганнопіль, Клебань, Холодівка, Крищинці, Маньківка, Михайлівка, Заозерне, Оляниця, Степашки та Носівці.

Нагадаємо

За сприяння “МХП-Громаді” на Сумщині реалізували проєкт енергоощадження в медзакладах.

Довідка

МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.