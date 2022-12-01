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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27177 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Лікарня на колесах: на Вінниччині за підтримки “МХП-Громаді” стартувала ініціатива “Лікар для села”

Лікарня на колесах: на Вінниччині за підтримки “МХП-Громаді” стартувала ініціатива “Лікар для села”

Київ • УНН

 • 1319837 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Вінницькій області стартувала пілотна соціальна ініціатива “Лікар для села”, яка реалізується за підтримки “МХП-Громаді”. Спеціально облаштований реактивами та медичним обладнанням медмобіль їздитиме невеликими населеними пунктами регіону. Усі охочі зможуть пройти первинне обстеження та отримати консультації лікарів, передає УНН.

Цитата

“Через війну для мешканців українських сіл і невеликих міст суттєво ускладнилася логістика та можливості отримати первинні фахові консультації й медичний огляд. Водночас тільки нещодавно ми могли спостерігати сплеск захворюваностей в Україні, спричинених як активізацією коронавірусної хвороби, так і зниженням імунітету наших громадян на фоні постійних стресів під впливом війни.

Тому прийняли рішення взяти на себе відповідальність та реалізувати проєкт “Лікар для села”. Починаємо з Вінниччини й маємо на меті дати людям можливість отримати безплатні консультації професіоналів-медиків та зменшити тиск на медзаклади в містах. Окрема вдячність нашим міжнародним партнерам за наданий медмобіль та довіру до нас, як соціально відповідального бізнесу”, – розповідає про ініціативу Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

Усього маршрут медмобіля налічує 25 населених пунктів. Їхніх мешканців про приїзд “госпіталю на колесах” сповіщатиме місцевий староста. Загалом у межах ініціативи “Лікар для села” люди зможуть отримати консультації терапевта, офтальмолога, провести УЗД, ЕКГ та перевірити рівень цукру в крові. Даний проєкт буде тривати місяць і охопить наступні територіальні пункти: Очитків, Скала, Велика Ростівка, Чагів, Борисівка, Якубівка, Бабин, Іллінецьке, Неменка, Росоша, Скитка, Липовець, Троща, Попівка, Війтівці, Ганнопіль, Клебань, Холодівка, Крищинці, Маньківка, Михайлівка, Заозерне, Оляниця, Степашки та Носівці.

Нагадаємо

За сприяння “МХП-Громаді” на Сумщині реалізували проєкт енергоощадження в медзакладах.

Довідка

МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.

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