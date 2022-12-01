Больница на колесах: в Винницкой области при поддержке "МХП-Громаде" стартовала инициатива "Врач для села"

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“Из-за войны для жителей украинских сел и небольших городов существенно усложнилась логистика и возможности получить первичные профессиональные консультации и медицинский осмотр. В то же время только недавно мы могли наблюдать всплеск заболеваемостей в Украине, вызванных как активизацией коронавирусной болезни, так и снижением иммунитета наших граждан на фоне постоянных стрессов под влиянием войны.

Поэтому приняли решение взять на себя ответственность и реализовать проект “Врач для села”. Начинаем с Винницкой области и имеем цель дать людям возможность получить бесплатные консультации профессионалов-медиков и уменьшить давление на медучреждения в городах. Отдельная благодарность нашим международным партнерам за предоставленный медмобиль и доверие к нам как социально ответственному бизнесу”, – рассказывает об инициативе Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

Всего маршрут медмобиля насчитывает 25 населённых пунктов. Их жителей о приезде “госпиталя на колесах” будет извещать местный староста. В общем в рамках инициативы “Врач для села” люди смогут получить консультации терапевта, офтальмолога, провести УЗИ, ЭКГ и проверить уровень сахара в крови. Данный проект будет длиться месяц и охватит такие территориальные пункты: Очитков, Скала, Великая Ростовка, Чагов, Борисовка, Якубовка, Бабий, Ильинецкое, Неменко, Росоша, Скитка, Липовец, Троща, Поповка, Войтовка, Ганнополь, Клебань, Холодов Маньковка, Михайловка, Заозерное, Оляница, Степашки и Носовки.

Напомним

При содействии “МХП-Громаде” в Сумской области реализовали проект энергосбережения в медучреждениях.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.