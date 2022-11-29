За сприяння “МХП-Громаді” на Сумщині реалізували проєкт енергоощадження в медзакладах

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У рамках конкурсу Роменська громада отримала від “МХП – Громаді” грант розміром у 1️00 тис. грн. Решту коштів на реалізацію проєкту було виділено з міського бюджету.

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“Конкурс мікрогрантів – це чудовий приклад того, як ми співпрацюємо з територіальними громадами. Ми не просто даємо кошти на реалізацію проєктів, ми заохочуємо та підштовхуємо самих мешканців та керівництво міських й сільських рад бути активними, об’єднуватися заради мети та працювати на ідею”, – зазначила регіональний менеджер із соціальних проєктів Фонду “МХП – Громаді” Наталія Богдан.

Нагадаємо

За підтримки “МХП-Громаді” у Вінницькій області облаштували тимчасовий гуртожиток на базі навчального закладу.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.