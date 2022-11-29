За сприяння “МХП-Громаді” на Сумщині реалізували проєкт енергоощадження в медзакладах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Пустовійтівській амбулаторії Роменської громади встановили твердопаливний котел в рамках проєкту з енергоощадження та енергоефективності в закладах охорони здоров’я. Частину коштів на його реалізацію громада отримала в рамках конкурсу “Час діяти, Україно” від благодійного фонду “МХП-Громаді”. Про це повідомили у пресслужбі “МХП-Урожайна країна”, передає УНН.
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У рамках конкурсу Роменська громада отримала від “МХП – Громаді” грант розміром у 1️00 тис. грн. Решту коштів на реалізацію проєкту було виділено з міського бюджету.
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“Конкурс мікрогрантів – це чудовий приклад того, як ми співпрацюємо з територіальними громадами. Ми не просто даємо кошти на реалізацію проєктів, ми заохочуємо та підштовхуємо самих мешканців та керівництво міських й сільських рад бути активними, об’єднуватися заради мети та працювати на ідею”, – зазначила регіональний менеджер із соціальних проєктів Фонду “МХП – Громаді” Наталія Богдан.
Нагадаємо
За підтримки “МХП-Громаді” у Вінницькій області облаштували тимчасовий гуртожиток на базі навчального закладу.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.