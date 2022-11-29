При содействии МХП-Громаді на Сумщине реализовали проект энергосбережения в медучреждениях

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В рамках конкурса Роменская громада получила от “МХП – Громаді” грант размером в 100 тыс. грн. Остальные средства на реализацию проекта были выделены из городского бюджета.

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“Конкурс микрогрантов – это отличный пример того, как мы сотрудничаем с территориальными громадами. Мы не просто даем средства на реализацию проектов, мы поощряем и подталкиваем самих жителей и руководство городских и сельских советов быть активными, объединяться ради цели и работать на идею”, – отметила региональный менеджер по социальным проектам Фонда “МХП – Громаді” Наталья Богдан.

Напомним

При поддержке “МХП-Громаді” в Винницкой области обустроили временное общежитие на базе учебного заведения.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.