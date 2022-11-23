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За підтримки “МХП-Громаді” у Вінницькій області облаштували тимчасовий гуртожиток на базі навчального закладу

За підтримки “МХП-Громаді” у Вінницькій області облаштували тимчасовий гуртожиток на базі навчального закладу

Київ • УНН

 • 1207970 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У с. Грузьке, що на Вінниччині, облаштували тимчасовий гуртожиток у навчальному закладі. Частину грошей на реалізацію проєкту надав благодійний фонд “МХП-Громаді” в рамках конкурсу “Час діяти, Україно”. Про це повідомили на сторінці Краснопільської сільської ради, передає УНН.

Деталі

Влітку 2022 року, зважаючи на воєнний стан, дозволили розпочати очне навчання лише закладам, де наявні укриття. Інші, де укриття відсутні або до яких відстань більше ніж 100 метрів, рекомендували переобладнати під тимчасові гуртожитки, що і зробила громада.

Прихисток розрахований на 25 людей. Перевагу у заселенні надаватимуть жінкам з дітьми.

Аби реалізувати проєкт, громада взяла участь у двох грантових конкурсах та залучила додаткові кошти для переобладнання навчального закладу у гуртожиток.

Цитата

“Один проєкт на 100 тисяч громада виграла у конкурсі БФ “МХП Громаді” - "Час діяти, Україно!". За ці кошти придбано - 15 ліжок. Інший проєкт від УВКБ «Право на захист» громада виграла на суму 2 тисячі доларів. За ці кошти придбано 4 бойлери та 5 пральних машинок. Власних коштів витрачено 47 тисяч гривень на монтажні роботи та роботи із встановлення побутової техніки”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” виділив 6,6 млн грн на облаштування 75 укриттів у дитячих садочках, школах та лікарнях.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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