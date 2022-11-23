При поддержке МХП-Громаді в Винницкой области обустроили временное общежитие на базе учебного заведения

Детали

Летом 2022 года, учитывая военное положение, разрешили начать очное обучение только учреждениям, где имеются укрытия. Другим, где укрытия отсутствуют или к которым расстояние больше 100 метров, рекомендовали переоборудовать под временные общежития, что и сделала громада.

Убежище рассчитано на 25 человек. Предпочтение в заселении будут отдавать женщинам с детьми.

Чтобы реализовать проект, громада приняла участие в двух грантовых конкурсах и привлекла дополнительные средства для переоборудования учебного заведения в общежитие.

Цитата

“Один проект на 100 тысяч община выиграла в конкурсе БФ “МХП Громаді” - "Время действовать, Украина!". За эти средства приобретено – 15 коек. Другой проект от УВКБ «Право на защиту» громада выиграла на сумму 2 тысячи долларов. За эти средства приобретено 4 бойлера и 5 стиральных машинок. Собственных средств потрачено 47 тысяч гривен на монтажные работы и работы по установке бытовой техники”, - говорится в сообщении.

Напомним

Благотворительный фонд “МХП-Громаді” выделил 6,6 млн грн на обустройство 75 укрытий в детских садах, школах и больницах.

Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.