При поддержке МХП-Громаді в Винницкой области обустроили временное общежитие на базе учебного заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В с. Грузское, что в Винницкой области, обустроили временное общежитие в учебном заведении. Часть денег на реализацию проекта предоставил благотворительный фонд “МХП-Громаді” в рамках конкурса “Время действовать, Украина”. Об этом сообщили на странице Краснопольского сельского совета, передает УНН.
Детали
Летом 2022 года, учитывая военное положение, разрешили начать очное обучение только учреждениям, где имеются укрытия. Другим, где укрытия отсутствуют или к которым расстояние больше 100 метров, рекомендовали переоборудовать под временные общежития, что и сделала громада.
Убежище рассчитано на 25 человек. Предпочтение в заселении будут отдавать женщинам с детьми.
Чтобы реализовать проект, громада приняла участие в двух грантовых конкурсах и привлекла дополнительные средства для переоборудования учебного заведения в общежитие.
Цитата
“Один проект на 100 тысяч община выиграла в конкурсе БФ “МХП Громаді” - "Время действовать, Украина!". За эти средства приобретено – 15 коек. Другой проект от УВКБ «Право на защиту» громада выиграла на сумму 2 тысячи долларов. За эти средства приобретено 4 бойлера и 5 стиральных машинок. Собственных средств потрачено 47 тысяч гривен на монтажные работы и работы по установке бытовой техники”, - говорится в сообщении.
Напомним
Благотворительный фонд “МХП-Громаді” выделил 6,6 млн грн на обустройство 75 укрытий в детских садах, школах и больницах.
Справка
"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.