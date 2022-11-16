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Благодійники виділили понад 6,5 млн грн на облаштування укриттів

Благодійники виділили понад 6,5 млн грн на облаштування укриттів

Київ • УНН

 • 1021759 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Благодійний фонд “МХП – Громаді” фінансово долучився до облаштування 75 укриттів у дитячих садочках, школах та лікарнях. Заклади розташовуються у невеликих населених пунктах у 8 областях України. Загальна сума допомоги, виділеної на укриття, становить 6,6 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі “МХП-Громаді”, передає УНН.

Деталі

Так, за підтримки Фонду облаштовують 7 укриттів у Київській області, 43 - у Вінницькій, 11 сховищ - на Черкащині, 3 - у Сумській області, 2 - в Тернопільській, 7 - у Львівській та по одному укриттю на Хмельниччині та Прикарпатті.

Благодійний фонд у різних регіонах визначив облаштування укриттів як одне з пріоритетних завдань. Адже без них 72 освітні заклади, в яких навчається майже 13 тисяч дітей, з початку вересня могли не запрацювати. Школи та садки просили про різну допомогу: обігрівачі, ремонт приміщень, закупівлю меблів, парт, підлогового покриття, облаштування вбиралень чи кондиціонування повітря. У деяких населених пунктах укриття в школах доводилося будувати з нуля.

Цитата

“У той час, коли карта України чи не щодня “червона” від повітряних тривог та масованих ракетних атак, навчальним закладам важливо мати безпечні місця, де діти з вчителями матимуть змогу дочекатися відбою. Батьки мають знати, що їхні діти захищені й забезпечені найнеобхіднішим: від води до вбиралень”, – зазначила директорка “МХП – Громаді” Тетяна Волочай.

Нагадаємо

За підтримки “МХП-Громаді” на Київщині відновлюють постраждалі від війни приватні будинки.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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