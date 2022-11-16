Благотворители выделили более 6,5 млн грн на обустройство укрытий

Детали

Так, при поддержке Фонда обустраивают 7 укрытий в Киевской области, 43 – в Винницкой, 11 укрытий – в Черкасской, 3 – в Сумской области, 2 – в Тернопольской, 7 – во Львовской и по одному укрытию в Хмельницкой и на Прикарпатье.

Благотворительный фонд в разных регионах определил обустройство укрытий как одну из приоритетных задач. Ведь без них 72 образовательных учреждения, в которых учится почти 13 тысяч детей, с начала сентября могли не заработать. Школы и сады просили о разной помощи: обогревателях, ремонте помещений, закупке мебели, парт, напольного покрытия, обустройстве уборных или кондиционировании воздуха. В некоторых населённых пунктах укрытия в школах приходилось строить с нуля.

Цитата

“В то время, когда карта Украины ежедневно “красная” от воздушных тревог и массированных ракетных атак, учебным заведениям важно иметь безопасные места, где дети с учителями смогут дождаться отбоя. Родители должны знать, что их дети защищены и обеспечены самым необходимым: от воды до уборных”, – отметила директор “МХП – Громаді” Татьяна Волочай.

Напомним

При поддержке “МХП-Громаді” в Киевской области восстанавливают пострадавшие от войны частные дома.

Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.