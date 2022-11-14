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За підтримки “МХП-Громаді” на Київщині відновлюють постраждалі від війни приватні будинки

За підтримки “МХП-Громаді” на Київщині відновлюють постраждалі від війни приватні будинки

Київ • УНН

 • 306112 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Баришівській громаді на Київщині в межах проєкту “Фенікс Рудницького” відновлюють приватні будинки, що постраждали від російських снарядів. Про це повідомили у пресслужбі благодійного фонду “МХП-Громаді”, який співфінансує проєкт.

Деталі

Фонд взявся реставрувати 8 приватних будинків на загальний бюджет 900 тис. грн. У програму потрапив будинок жительки Рудницького Ольги Захарченко. Вона розповіла, що перед війною тільки-но завершила ремонт у батьківській хаті, яку зруйнував ворожий снаряд.

Цитата

“До нас прилетіло в будинок і зруйнувало кухню. Це батьківська хата, якій близько 60 років. Перед війною ми з сестрою якраз закінчували ремонти та утеплення. Як зайшли окупанти, нас евакуювали, і через три дні в будинок влучили. Вибух розтрощив кухню, підірвав дах, але підлога з фундаментом вистояли. Якби ми були на той момент вдома, то невідомо, чи залишилися б живими”, - розповіла жінка.

Інший житель Рудницького Олег Ткаченко каже: спочатку намагався відремонтувати будинок власними силами, щоб хоч якось можна було жити у домі.

“Близько 5 років тому я обклав будинок цеглою, утеплив, залив фундамент, але війна перевернула все догори дриґом: вікна вибило, дах поламало, стіни посікло. Дещо полагодив своїми силами, щоб у домі можна було жити, адже без вікон з маленькою дитиною не можна, з нами ще внучок живе. Тимчасово пошкоджені вікна заклав фанерою, правда, через це темно трохи, але то не страшно, зате немає протягів”, - зазначив Ткаченко.

Додамо

Проєкт “Фенікс Рудницького” реалізовують Фонд громади Березані за підтримки Isar Ednannia та фінансової підтримки Ч. С. Мотта, Фонду Федора Шпига та Фонду "МХП-Громаді".

Нагадаємо

За підтримки “МХП-Громаді” на Київщині відновили зруйнований російською ракетою молодіжний центр.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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