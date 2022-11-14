При поддержке "МХП-Громаде" в Киевской области восстанавливают пострадавшие от войны частные дома

Детали

Фонд взялся реставрировать 8 частных домов в общий бюджет 900 тыс. грн. В программу попал дом жительницы Рудницкого Ольги Захарченко. Она рассказала, что перед войной только что завершила ремонт в родительском доме, который разрушил вражеский снаряд.

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“К нам прилетело в дом и разрушило кухню. Это родительский дом, которому около 60 лет. Перед войной мы с сестрой как раз заканчивали ремонт и утепление. Как зашли оккупанты, нас эвакуировали, и через три дня в дом попали. Взрыв разбил кухню, подорвал крышу, но пол с фундаментом выстоял. Если бы мы были на тот момент дома, то неизвестно, остались бы живы”, - рассказала женщина.

Другой житель Рудницкого Олег Ткаченко говорит: сначала пытался отремонтировать дом сами, чтобы хоть как-то можно было жить в доме.

“Около 5 лет назад я обложил дом кирпичом, утеплил, залил фундамент, но война перевернула все вверх дном: окна выбило, крышу поломало, стены порубило. Кое-что починил своими силами, чтобы в доме можно было жить, ведь без окон с маленьким ребенком нельзя, с нами еще внучок живет. Временно поврежденные окна заложил фанерой, правда, из-за этого темно немного, но это не страшно, зато нет сквозняков”, - отметил Ткаченко.

Добавим

Проект “Феникс Рудницкого” реализуют Фонд громады Березани при поддержке Isar Ednannia и финансовой поддержки Ч. С. Мотта, Фонда Федора Шпига и Фонда "МХП-Громаде".

Напомним

При поддержке “МХП-Громаде” в Киевской области восстановили разрушенный российской ракетой молодежный центр.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.