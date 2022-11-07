На Київщині відновили зруйнований російською ракетою молодіжний центр

Деталі

Минулого року Молодіжна рада Баришівської ОТГ отримала грант від “МХП-Громаді” на створення "FUN HUB" у межах конкурсу “Час діяти, Україно!”, однак його зруйнувала російська ракета. Молодь Київщини вирішила відновити молодіжний простір та знову подалася на грант.

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“Ми надзвичайно раді, що наші проєкти продовжують жити попри все. Це демонструє, що наша робота – помічати та допомагати подібним ініціативам у громадах – має надзвичайно важливе значення. У відновленому Fun Hub молодь розвиватиметься, навчатиметься, а з часом творитиме вже власну справу й врешті працюватиме на благо всієї громади. Інвестиція в молодь – це інвестиція в майбутнє, а отже в Перемогу України”, – розповів Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

У відновленому приміщенні молодь вже влаштувала перший івент – благодійний аукціон картин місцевих художників. Усі зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ.

Нагадаємо

За підтримки "МХП-Громаді" відремонтують укриття в лікарні на Черкащині.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.