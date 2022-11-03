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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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За підтримки "МХП-Громаді" відремонтують укриття в лікарні на Черкащині

За підтримки "МХП-Громаді" відремонтують укриття в лікарні на Черкащині

Київ • УНН

 • 782504 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Канівській багатопрофільній лікарні відремонтують укриття. Ремонтні роботи реалізуються в рамках проєкту “Укриття”, який став переможцем конкурсу “Час діяти, Канівщино!”, організованого благодійним фондом “МХП-Громаді”. Про це повідомили у пресслужбі лікарні, передає УНН.

Деталі

В рамках проєкту планується здійснити поточний ремонт припливно-витяжної системи вентиляції в укритті, яке знаходиться в будівлі інфекційного корпусу лікарні.

Про конкурс

Час діяти, Україно!” – це адаптований під сучасну дійсність традиційний конкурс соціальних ініціатив від благодійного фонду “МХП-Громаді”. Цього року, замість проєктів з урізноманітнення дитячого дозвілля, навчання, захисту довкілля чи підтримки громадського здоров’я, Фонд підтримує ініціативи, пов’язані з облаштуванням надійного укриття для школярів, створенням реабілітаційних центрів для поранених захисників тощо.

Головна мета конкурсу – сприяти вирішенню важливих соціальних проблем громад шляхом підтримки локальних ініціатив в умовах війни.

Нагадаємо

"МХП-Громаді" надав допомогу для пологового відділення лікарні на Сумщині. 

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності нараховує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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