За підтримки "МХП-Громаді" відремонтують укриття в лікарні на Черкащині

Деталі

В рамках проєкту планується здійснити поточний ремонт припливно-витяжної системи вентиляції в укритті, яке знаходиться в будівлі інфекційного корпусу лікарні.

Про конкурс

“Час діяти, Україно!” – це адаптований під сучасну дійсність традиційний конкурс соціальних ініціатив від благодійного фонду “МХП-Громаді”. Цього року, замість проєктів з урізноманітнення дитячого дозвілля, навчання, захисту довкілля чи підтримки громадського здоров’я, Фонд підтримує ініціативи, пов’язані з облаштуванням надійного укриття для школярів, створенням реабілітаційних центрів для поранених захисників тощо.

Головна мета конкурсу – сприяти вирішенню важливих соціальних проблем громад шляхом підтримки локальних ініціатив в умовах війни.

Нагадаємо

"МХП-Громаді" надав допомогу для пологового відділення лікарні на Сумщині.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності нараховує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.