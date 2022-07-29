"МХП-Громаді" надав допомогу для пологового відділення лікарні на Сумщині

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«Благодійну допомогу для Роменського пологового відділення КНП «Роменської ЦРЛ» нещодавно надали Фонд «МХП – Громаді» у партнерстві з БО «Благодійний фонд «Супергерої», що спеціалізується на підтримці пологових та перинатальних центрів по всій Україні. 2 матраци з підігрівом для ліжечка новонароджених, відсмоктувач медичний та тонометр вже радують працівників пологового, їх маленьких пацієнтів та батьків», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” придбав три вакуумні апарати для Черкаської обласної лікарні.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.