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"МХП-Громаді" оказал помощь для родильного отделения больницы Сумской области

"МХП-Громаді" оказал помощь для родильного отделения больницы Сумской области

Киев • УНН

 • 248931 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаді» передал помощь для родильного отделения Роменской центральной районной больницы Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе «МХП-Урожайна країна», передает УНН.

Цитата

«Благотворительную помощь для Роменского родильного отделения КНП «Роменской ЦРБ» недавно оказали Фонд «МХП – Громаді» в партнерстве с БО «Благотворительный фонд «Супергерои», специализирующаяся на поддержке родильных и перинатальных центров по всей Украине. 2 матраса с подогревом для кроватки новорожденных, медицинский отсос и тонометр уже радуют работников родильного, их маленьких пациентов и родителей», - говорится в сообщении.

Напомним

Благотворительный фонд “МХП-Громаді” приобрел три вакуумных аппарата для Черкасской областной больницы. 

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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