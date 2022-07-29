"МХП-Громаді" оказал помощь для родильного отделения больницы Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаді» передал помощь для родильного отделения Роменской центральной районной больницы Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе «МХП-Урожайна країна», передает УНН.
Цитата
«Благотворительную помощь для Роменского родильного отделения КНП «Роменской ЦРБ» недавно оказали Фонд «МХП – Громаді» в партнерстве с БО «Благотворительный фонд «Супергерои», специализирующаяся на поддержке родильных и перинатальных центров по всей Украине. 2 матраса с подогревом для кроватки новорожденных, медицинский отсос и тонометр уже радуют работников родильного, их маленьких пациентов и родителей», - говорится в сообщении.
Напомним
Благотворительный фонд “МХП-Громаді” приобрел три вакуумных аппарата для Черкасской областной больницы.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.