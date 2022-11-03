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При поддержке "МХП-Громаде" отремонтируют укрытие в больнице Черкасской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Каневской многопрофильной больнице отремонтируют укрытие. Ремонтные работы реализуются в рамках проекта “Укрытие”, который стал победителем конкурса “Пора действовать, Каневщина!”, организованного благотворительным фондом “МХП-Громаде”. Об этом сообщили в пресс-службе больницы, передает УНН.

Детали

В рамках проекта планируется осуществить текущий ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в укрытии, которое находится в здании инфекционного корпуса больницы.

О конкурсе

Пора действовать, Украина!”– это адаптированный под современную действительность традиционный конкурс социальных инициатив от благотворительного фонда “МХП-Громаде”. В этом году, вместо проектов по разнообразию детского досуга, обучения, защиты окружающей среды или поддержки общественного здоровья, Фонд поддерживает инициативы, связанные с обустройством надежного укрытия для школьников, созданием реабилитационных центров для раненых защитников и т.д.

Главная цель конкурса – способствовать решению важных социальных проблем громад путем поддержки локальных инициатив в условиях войны.

Напомним

"МХП-Громаде" оказал помощь для родильного отделения больницы Сумской области. 

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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