При поддержке "МХП-Громаде" отремонтируют укрытие в больнице Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Каневской многопрофильной больнице отремонтируют укрытие. Ремонтные работы реализуются в рамках проекта “Укрытие”, который стал победителем конкурса “Пора действовать, Каневщина!”, организованного благотворительным фондом “МХП-Громаде”. Об этом сообщили в пресс-службе больницы, передает УНН.
Детали
В рамках проекта планируется осуществить текущий ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в укрытии, которое находится в здании инфекционного корпуса больницы.
О конкурсе
“Пора действовать, Украина!”– это адаптированный под современную действительность традиционный конкурс социальных инициатив от благотворительного фонда “МХП-Громаде”. В этом году, вместо проектов по разнообразию детского досуга, обучения, защиты окружающей среды или поддержки общественного здоровья, Фонд поддерживает инициативы, связанные с обустройством надежного укрытия для школьников, созданием реабилитационных центров для раненых защитников и т.д.
Главная цель конкурса – способствовать решению важных социальных проблем громад путем поддержки локальных инициатив в условиях войны.
Напомним
"МХП-Громаде" оказал помощь для родильного отделения больницы Сумской области.
Справка
"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.