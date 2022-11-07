В Киевской области восстановили разрушенный российской ракетой молодежный центр

Детали

В прошлом году Молодежный совет Барышевской ОТГ получил грант от “МХП-Громаде” на создание "FUN HUB" в рамках конкурса “Время действовать, Украина!”, однако его разрушила российская ракета. Молодежь Киевской области решила восстановить молодежное пространство и снова подалась на грант.

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“Мы очень рады, что наши проекты продолжают жить, несмотря ни на что. Это показывает, что наша работа – замечать и помогать подобным инициативам в громадах – имеет чрезвычайно важное значение. В восстановленном Fun Hub молодежь будет развиваться, учиться, а со временем будет творить собственное дело и в конце концов будет работать на благо всего общества. Инвестиция в молодежь – это инвестиция в будущее, а значит, в Победу Украины”, – рассказал Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

В восстановленном помещении молодежь уже устроила первый ивент – благотворительный аукцион картин местных художников. Все собранные средства пойдут на нужды ВСУ.

Напомним

При поддержке "МХП-Громаде" отремонтируют укрытие в больнице Черкасской области.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.