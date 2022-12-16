Аналіз крові за одну хвилину: “МХП-Громаді” передав багатофункціональне обладнання для лікарні “Охмадит”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” отримала від благодійного фонду “МХП-Громаді” три новітні аналізатори для швидкого визначення результатів аналізу крові. Обладнання використовуватимуть як у поліклініці для швидкого обстеження пацієнтів, так і на виїзних консультаціях на деокуповані території або в невеликі населені пункти без лікарень. Про це УНН повідомили у пресслужбі Фонду.
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“Протягом останніх 6 місяців ми провели 30 виїзних консультацій. Ціла група дитячих лікарів, від лора, офтальмолога, ортопеда до гінеколога й психолога, виїжджала в деокуповані міста Житомирської, Київської та Чернігівської областей. Нам вдалося оглянути понад 3 тисячі дітей. За результатами цього масштабного проєкту ми зрозуміли: щоб ефективніше надати допомогу, поставити діагноз чи призначити лікування, потрібне мобільне обладнання, за допомогою якого ми зможемо швидко робити й інтерпретовувати результати аналізів”, — розповіла завідувачка педіатричного відділення “Охматдиту” Ольга Медведєва.
Деталі
Медичний заклад звернувся за допомогою до благодійників – придбати три аналізатори (гематологічний, біохімічний та аналізатор електролітів). Загальна вартість усіх трьох становила понад 1,1 млн грн. Гематологічний аналізатор здатний провести розширений аналіз крові за 23 параметрами усього за 1 хвилину. Біохімічний - має продуктивність у понад 200 тестів за годину.
Лікарі вже планують наступні виїзди з новим обладнанням. Одним з населених пунктів, куди в майбутньому завітає мультидисциплінарна виїзна бригада буде й Ладижин Вінницької області. Влітку в місті з населенням у понад 20 тисяч мешканців проживало 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб, з-поміж яких – майже 1000 – саме діти.
“Сьогодні громадам важливо допомагати не лише їжею, одягом чи іншими матеріальними речами, але також потрібно зробити доступними якісні медичні послуги. Війна зруйнувала налагоджені ланцюги медичної допомоги, посилила тиск на опорні й обласні медзаклади. Людям складно їхати з інших міст лише для того, щоб пройти обстеження. Але це тільки відтерміновує хвороби. А якщо ми говоримо про дітей, то важливо вчасно виявити й зберегти їхнє здоров’я вже зараз. Адже саме з них формуватиметься наступне покоління, яке, по суті, будуватиме наше майбутнє”, — наголосив заступник голови правління компанії МХП Юрій Мельник.
Нагадаємо
На Вінниччині за підтримки “МХП-Громаді” стартувала ініціатива “Лікар для села”.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.