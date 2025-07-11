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Под давлением высоких затрат на займы и санкций: угольная промышленность в рф попала в кризис

Киев • УНН

 • 674 просмотра

российская угольная промышленность переживает кризис из-за высоких затрат на займы, санкций и падения спроса в Китае. Лишь половина компаний остается прибыльной, а некоторые шахты приостановили производство.

Под давлением высоких затрат на займы и санкций: угольная промышленность в рф попала в кризис

Российская угольная промышленность оказалась в кризисе под давлением высоких затрат на займы и санкций, поскольку замедление спроса в Китае сочетается с падением цен, что обнажает более глубокие трещины в экономике, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным Федеральной службы статистики, только половина российских угольных компаний оставалась прибыльной в 2024 году, и ситуация продолжает ухудшаться. Одна из ведущих угольных компаний, ПАО "Мечел", заявила 30 июня, что в этом году может сократить продажи на четверть и уже начала сокращать объемы производства, поскольку каждая вновь добытая тонна углубляет потери. Некоторым шахтам в Сибири пришлось приостановить производство.

Ключевой проблемой для отрасли является невозможность обеспечить оборудование после трех лет технологических санкций, по словам представителей двух ведущих угольных компаний, пожелавших остаться анонимными, поскольку информация не является публичной. Шахтерам часто приходится прибегать к форме "каннибализации" — забирая оборудование с нескольких объектов, чтобы собрать единый рабочий блок на одном объекте, который может обеспечить самые низкие возможные производственные затраты при одновременном сокращении объемов производства, сказали они.

В то же время компании сталкиваются с расходами на займы, превышающими 20%, что еще больше снижает прибыльность, тогда как цены на уголь упали до многолетних минимумов из-за снижения спроса со стороны Китая.

"Угольная промышленность столкнулась с тем, что можно назвать идеальным штормом: все проблемы сошлись одновременно", – сказала Наталья Зубаревич, специалист по регионам России в Московском государственном университете.

Хотя российский диктатор Владимир Путин высоко оценил устойчивость экономики к международным санкциям, ситуация в отрасли подчеркивает совокупное влияние санкций в определенных секторах спустя более трех лет после вторжения Кремля в Украину.

Хотя чиновники в последние недели спорили относительно перспектив экономики, сталелитейный завод ПАО "Северсталь" уже предупредил, что некоторые производители металла могут быть вынуждены остановить производство на фоне падения внутреннего спроса из-за замедления строительства.

Добавим

По данным издания, до 2022 года угольная промышленность в значительной степени зависела от горнодобывающего оборудования из Европы, США и Японии. Технологические ограничения для России с начала войны перекрыли доступ к этим критически важным поставкам.

Изначально была надежда, что китайские поставщики смогут заполнить пробел, образовавшийся после вывода западных компаний. Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, качество китайского оборудования часто не соответствует ожиданиям отрасли, а его доступность остается ограниченной. Во многих случаях заказы необходимо размещать за годы вперед, сказали они.

Добыча угля также является особенно капиталоемкой. До войны ведущие производители могли финансировать свою деятельность по ставкам до 3% через европейские банки или путем выпуска еврооблигаций, но этот путь финансирования сейчас закрыт.

Европейский Союз, на который ранее приходилось около половины экспорта угля страны, запретил поставки в 2022 году, заставив российские компании перенаправить объемы в Китай. Однако в этом году спрос на топливо в азиатской стране снизился, что усилило давление.

Хотя уголь составляет менее 0,5% валового внутреннего продукта россии, он помогает производить более 15% электроэнергии страны и играет ключевую роль в поддержании социально-экономической стабильности.

Контекст

Если ситуация сохранится, убытки российских углепроизводителей в этом году могут вырасти более чем вдвое, достигнув 350 миллиардов рублей (4,5 миллиарда долларов), сообщали ранее росСМИ со ссылкой на данные Министерства энергетики. Долг остается ключевой проблемой, общая нагрузка, как ожидается, достигнет 1,4 триллиона рублей.

В мае правительство рф объявило о мерах поддержки отрасли. Они включали отсрочку уплаты налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов до декабря, субсидии на часть расходов на логистику и компенсацию некоторых транспортных тарифов.

Хотя эти шаги и полезны, их недостаточно для решения кризиса, говорят представители горнодобывающих компаний. Они сказали, что все еще надеются, что жаркое лето в Китае повысит спрос и обеспечит хотя бы какое-то облегчение.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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