Російська вугільна промисловість потрапила в кризу під тиском високих витрат на позики та санкцій, оскільки уповільнення попиту в Китаї поєднується з падінням цін, що оголює глибші тріщини в економіці, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними Федеральної служби статистики, лише половина російських вугільних компаній залишалася прибутковою у 2024 році, і ситуація продовжує погіршуватися. Одна з провідних вугільних компаній, ПАТ "Мечел", заявила 30 червня, що цього року може скоротити продажі на чверть і вже почала скорочувати обсяги виробництва, оскільки кожна нововидобута тонна поглиблює втрати. Деяким шахтам у Сибіру довелося призупинити виробництво.

Ключовою проблемою для галузі є неможливість забезпечити обладнання після трьох років технологічних санкцій, за словами представників двох провідних вугільних компаній, які побажали залишитися анонімними, оскільки інформація не є публічною. Шахтарям часто доводиться вдаватися до форми "канібалізації" — забираючи обладнання з кількох об'єктів, щоб зібрати єдиний робочий блок на одному об'єкті, який може забезпечити найнижчі можливі виробничі витрати при одночасному скороченні обсягів виробництва, сказали вони.

Водночас компанії стикаються з витратами на позики, що перевищують 20%, що ще більше знижує прибутковість, тоді як ціни на вугілля впали до багаторічних мінімумів через зниження попиту з боку Китаю.

"Вугільна промисловість зіткнулася з тим, що можна назвати ідеальним штормом: усі проблеми зійшлися одночасно", – сказала Наталія Зубаревич, спеціаліст з регіонів росії в Московському державному університеті.

Хоча російський диктатор володимир путін високо оцінив стійкість економіки до міжнародних санкцій, ситуація в галузі підкреслює сукупний вплив санкцій у певних секторах понад три роки після вторгнення кремля в Україну.

Хоча чиновники останніми тижнями сперечалися щодо перспектив економіки, сталеливарний завод ПАТ "Северсталь" вже попередив, що деякі виробники металу можуть бути змушені зупинити виробництво на тлі падіння внутрішнього попиту через уповільнення будівництва.

Додамо

За даними видання, до 2022 року вугільна промисловість значною мірою залежала від гірничодобувного обладнання з Європи, США та Японії. Технологічні обмеження для росії з початку війни перекрили доступ до цих критично важливих поставок.

Спочатку була надія, що китайські постачальники зможуть заповнити прогалину, що утворилася після виведення західних компаній. Однак, за словами людей, знайомих із ситуацією, якість китайського обладнання часто не відповідає очікуванням галузі, а його доступність залишається обмеженою. У багатьох випадках замовлення необхідно розміщувати за роки наперед, сказали вони.

Видобуток вугілля також є особливо капіталомістким. До війни провідні виробники могли фінансувати свою діяльність за ставками до 3% через європейські банки або шляхом випуску єврооблігацій, але цей шлях фінансування зараз закритий.

Європейський Союз, на який раніше припадало близько половини експорту вугілля країни, заборонив поставки у 2022 році, змусивши російські компанії перенаправити обсяги до Китаю. Однак цього року попит на паливо в азійській країні знизився, що посилило тиск.

Хоча вугілля становить менше 0,5% валового внутрішнього продукту росії, воно допомагає виробляти понад 15% електроенергії країни та відіграє ключову роль у підтримці соціально-економічної стабільності.

Контекст

Якщо ситуація збережеться, збитки російських вуглевиробників цього року можуть зрости більш ніж удвічі, досягнувши 350 мільярдів рублів (4,5 мільярда доларів), повідомляли раніше росЗМІ з посиланням на дані Міністерства енергетики. Борг залишається ключовою проблемою, загальне навантаження, як очікується, сягне 1,4 трильйона рублів.

У травні уряд рф оголосив про заходи підтримки галузі. Вони включали відстрочку сплати податку на видобуток корисних копалин та страхових внесків до грудня, субсидії на частину витрат на логістику та компенсацію деяких транспортних тарифів.

Хоча ці кроки й корисні, їх недостатньо для вирішення кризи, кажуть представники гірничодобувних компаній. Вони сказали, що все ще сподіваються, що спекотне літо в Китаї підвищить попит і забезпечить хоча б якесь полегшення.