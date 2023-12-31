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Почти тысячу оккупантов за сутки уничтожили украинские военные

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 05:43  •  13937 просмотра

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За один день украинские войска уничтожили 960 врагов, что увеличило общие потери противника до более 359 тысяч человек с февраля 2022 года.

По информации Генерального штаба ВСУ нашим военным за сутки удалось ликвидировать 960 оккупантов, сообщает УНН.

Таким образом потери врага в личном составе с 20 февраля 2022 года составляют 359 230 человек.

Другие боевые казни противника:

танков - 5977 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 11070 (+17) ед,

артиллерийских систем - 8464 (+30) ед,

РСЗО - 943 (+4) ед,

средства ППО - 623 (+2) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6591 (+37),

крылатые ракеты - 1709 (+1),

корабли /катера  - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11292 (+48) ед,

специальная техника  - 1268 (+8)

Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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