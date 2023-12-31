Почти тысячу оккупантов за сутки уничтожили украинские военные
Киев • УНН
За один день украинские войска уничтожили 960 врагов, что увеличило общие потери противника до более 359 тысяч человек с февраля 2022 года.
По информации Генерального штаба ВСУ нашим военным за сутки удалось ликвидировать 960 оккупантов, сообщает УНН.
Таким образом потери врага в личном составе с 20 февраля 2022 года составляют 359 230 человек.
Другие боевые казни противника:
танков - 5977 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 11070 (+17) ед,
артиллерийских систем - 8464 (+30) ед,
РСЗО - 943 (+4) ед,
средства ППО - 623 (+2) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6591 (+37),
крылатые ракеты - 1709 (+1),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11292 (+48) ед,
специальная техника - 1268 (+8)
Данные уточняются, добавили в Генштабе.
Почти тысячу оккупантов за сутки уничтожили украинские военные
За один день украинские войска уничтожили 960 врагов, что увеличило общие потери противника до более 359 тысяч человек с февраля 2022 года.
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