Почти тысячу оккупантов за сутки уничтожили украинские военные

Во многих областях - отбой угрозы российских дронов: кроме Херсонской и Николаевской

ПС ВСУ сообщают, что угроза российских беспилотников сохраняется в Херсонской и Николаевской областях, в то время как другие регионы проинформированы, что опасность миновала.