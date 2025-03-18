Почти половина боев на фронте - на двух направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

155 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, почти половина - на Покровском и Торецком направлениях, сообщили в утренней сводке 18 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 17 марта, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 90 авиационных ударов, сбросил 139 КАБ, привлек для поражения 2506 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5771 артиллерийский обстрел, в том числе 145 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно средство ПВО, три средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Каменка, Западное, Кругляковка и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед в районах Балки Журавки, Ямполовки, Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Зеленой Долины.

На Сиверском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечиного и Курдюмовки.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 25 раз атаковал украинские подразделения возле Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Богдановка, Лисовка и Андреевка.

На Новопавловском направлении украинские оборонцы отбили 14 атак захватчиков в районах Алексеевки, Привольного и Константинополя, а также в сторону Веселого и Разлива.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки в районах населенных пунктов Степное и Лобковое.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 18 атак захватчиков, также враг нанес 30 авиационных ударов, применив при этом 42 КАБ, и совершил 301 обстрел, девять из которых - из РСЗО", - сказано в сводке.

Потери оккупантов: ликвидировано более 1500 военных и десятки единиц техники