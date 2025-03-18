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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Майже половина боїв на фронті - на двох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті відбулося 155 боїв, майже половина з яких – на Покровському та Торецькому напрямках. Українські війська відбили численні атаки ворога, завдавши значних втрат.

Майже половина боїв на фронті - на двох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

155 боїв сталося минулої доби на фронті, майже половина - на Покровському та Торецькому напрямках, повідомили у ранковому зведенні 18 березня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 17 березня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 139 КАБ, залучив для ураження 2506 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один засіб ППО, три засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"У Курській області минулої доби українські воїни відбили 18 атак загарбників, також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснив 301 обстріл, дев’ять з яких - із РСЗВ", - сказано у зведенні.

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки18.03.25, 07:25 • 126709 переглядiв

Юлія Шрамко

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