Почти половина боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

Почти половина из 144 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, 22 боестолкновения произошло на курщине, сообщили в утренней сводке 23 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 22 марта, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 125 авиаударов, сбросив 242 КАБ. Кроме этого, совершил 6019 обстрелов, в том числе 150 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 2800 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, средство ПВО и пункт управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Надежда, Новомихайловка и в направлениях Ольговки, Глущенкового и Новосергиевки.

На Сиверском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районах Григоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Ступочок, Белой Горы и в сторону Травневого.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Березовка, Котляровка, Преображенка, Новоукраинка, Шевченко, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Новопавловка, Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах вблизи Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Одрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз шли вперед на позиции наших защитников вблизи Малых Щербаков, Степового и Пятихаток.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 36 КАБ, совершил 344 обстрела, семь из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 22 штурмовые действия захватчиков", - сказано в сводке.

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники