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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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Майже половина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, майже половина з яких припала на Покровський та Новопавлівський напрямки. Українські захисники завдають значних втрат ворогу.

Майже половина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

Майже половина зі 144 боїв на фронті минулої доби сталося на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському, 22 боєзіткнення сталося на курщині, повідомили у ранковому зведенні 23 березня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 22 березня, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 125 авіаударів, скинувши 242 КАБ. Крім цього, здійснив 6019 обстрілів, зокрема 150 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Колодязі, Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Березівка, Котлярівка, Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 36 КАБ, здійснив 344 обстріли, сім з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників", - сказано у зведенні.

За добу ЗСУ знищили 1210 військових та десятки одиниць техніки23.04.25, 07:31 • 23444 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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