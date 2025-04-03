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Почти каждый третий преподаватель в Украине имеет признаки профессионального выгорания – образовательный омбудсмен

Киев • УНН

 • 11405 просмотра

По данным опросов, значительная часть преподавателей и учителей в Украине испытывают профессиональное выгорание, нуждаются в психологической помощи и поддержке в борьбе со стрессом.

Почти каждый третий преподаватель в Украине имеет признаки профессионального выгорания – образовательный омбудсмен

В высших учебных заведениях Украины 16% преподавателей испытывают признаки выгорания, а 18% склонны избегать своих рабочих задач. В школах профессиональное выгорание испытывают 54% учителей. Об этом передает УНН со ссылкой на Службу образовательного омбудсмена.

Детали

По данным опроса Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", проведенного в феврале этого года среди преподавателей и студентов 29 заведений высшего образования, почти каждый третий преподаватель имеет признаки скрытого выгорания.

Результаты опроса, проведенного "Всеукраинской программой ментального здоровья "Ты как?" свидетельствуют, что у 16% преподавателей в высших учебных заведениях есть признаки выгорания, которые проявляются через эмоциональную отстраненность, циничность и разочарование. Еще 18% склонны к избеганию рабочих задач, прокрастинации, потере мотивации. При этом только 35% преподавателей считают, что могут справиться со стрессом

- говорится в сообщении.

Профессиональное выгорание испытывают и школьные учителя. По данным исследования "Образовательный фронт. Влияние войны на педагогов", организованного образовательным фондом GoGlobal и проведенного в конце 2022 года, 54% учителей также отмечали, что испытывают собственное профессиональное выгорание, 54% учителей указали, что нуждаются в психологической помощи. Еще 7% педагогов затруднились ответить относительно этой потребности.

29% учителей нуждаются в умении выявлять признаки стресса у других, а 37% – умение справляться с собственным стрессом.

Большинство студентов нуждаются в поддержке

Опрос, проведенный Всеукраинской программой ментального здоровья "Ты как?" среди студентов показал, что около 52% из них нуждаются во вмешательстве разной степени интенсивности для получения психологической помощи.

Исследование GoGlobal 2022 года показало, что 75% школьников имели когнитивные проявления стресса, а 46% скорее испытывали стресс и психологическую травму, чем нет.

Дополнение

Украинцы все чаще обращаются за психологической помощью, а уровень предубеждений относительно ментального здоровья постепенно снижается. Если в 2022 году 46% категорически отрицали возможность обращения к психологам, то сейчас этот показатель упал почти вдвое — до 22%.

О результатах исследования, проведенного в декабре 2024 — январе 2025 года в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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