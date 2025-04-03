Майже кожен третій викладач в Україні має ознаки професійного вигорання - освітній омбудсмен

У вищих навчальних закладах України 16% викладачів відчувають ознаки вигорання, а 18% схильні уникати своїх робочих завдань. У школах професійне вигорання відчувають 54% вчителів. Про це передає УНН з посиланням на Службу освітнього омбудсмена.

Деталі

За даними опитування Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", проведеного у лютому цього року серед викладачів і студентів 29 закладів вищої освіти, майже кожен третій викладач має ознаки прихованого вигорання.

Результати опитування проведеного "Всеукраїнською програмою ментального здоров’я "Ти як?" свідчать, що у 16% викладачів у вищих навчальних закладах є ознаки вигорання, які виявляються через емоційну відстороненість, цинічність та розчарування. Ще 18% схильні до уникання робочих завдань, прокрастинації, втрати мотивації. При цьому лише 35% викладачів вважають, що можуть впоратися зі стресом - йдеться у повідомленні.

Професійного вигорання зазнають і шкільні вчителі. За даними дослідження "Освітній фронт. Вплив війни на освітян", організованого освітньою фундацією GoGlobal та проведеного наприкінці 2022 року, 54% вчителів також зазначали, що відчувають власне професійне вигорання, 54% вчителів вказали, що мають потребу у психологічній допомозі. Ще 7% педагогів було важко відповісти щодо цієї потреби.

29% вчителів потребують вміння виявляти ознаки стресу в інших, а 37% – вміння справлятися з власним стресом.

Більшість студентів потребують підтримки

Опитування, проведене Всеукраїнською програмою ментального здоров’я "Ти як?" серед студентів показало, що близько 52% з-поміж них потребують втручання різного ступеня інтенсивності для отримання психологічної допомоги.

Дослідження GoGlobal 2022 року показало, що 75% школярів мали когнітивні прояви стресу, а 46% скоріше зазнавали стресу та психологічної травми, ніж ні.

Доповнення

Українці все частіше звертаються по психологічну допомогу, а рівень упереджень щодо ментального здоров'я поступово знижується. Якщо у 2022 році 46% категорично заперечували можливість звернення до психологів, то зараз цей показник упав майже вдвічі — до 22%.

Про результати дослідження, проведеного у грудні 2024 — січні 2025 року в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", повідомила перша леді України Олена Зеленська.