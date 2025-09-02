Почти более двух пехотных дивизий и 73 артдивизиона: озвучены потери оккупантов в Украине за август 2025 года

В период с 1 по 31 августа 2025 года российские оккупанты в Украине потеряли 28 790 человек, что условно равно численности более двух дивизий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Силы обороны Украины поразили или уничтожили 1 304 единицы вражеских артиллерийских систем, что условно равно численности почти 73 артдивизионов.

Также в августе российские оккупационные войска потеряли в Украине 3 505 единиц военной автомобильной техники и автоцистерн.

Несмотря на уменьшение использования со стороны оккупантов тяжелой бронетехники из-за ее уязвимости на поле боя, за последний месяц лета 2025 года россияне потеряли 87 танков и 161 боевую бронированную машину.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за сутки 1 сентября российские войска потеряли 800 солдат и 53 артсистемы. Общие потери противника с 24 февраля 2022 года составляют 1083790 человек.