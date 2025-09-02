Почти более двух пехотных дивизий и 73 артдивизиона: озвучены потери оккупантов в Украине за август 2025 года
Киев • УНН
В августе 2025 года российские оккупанты в Украине потеряли 28 790 человек, что равно более чем двум дивизиям. Также уничтожено 1 304 артиллерийские системы и 3 505 единиц военной автомобильной техники.
Детали
Силы обороны Украины поразили или уничтожили 1 304 единицы вражеских артиллерийских систем, что условно равно численности почти 73 артдивизионов.
Также в августе российские оккупационные войска потеряли в Украине 3 505 единиц военной автомобильной техники и автоцистерн.
Несмотря на уменьшение использования со стороны оккупантов тяжелой бронетехники из-за ее уязвимости на поле боя, за последний месяц лета 2025 года россияне потеряли 87 танков и 161 боевую бронированную машину.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за сутки 1 сентября российские войска потеряли 800 солдат и 53 артсистемы. Общие потери противника с 24 февраля 2022 года составляют 1083790 человек.