Эксклюзив
07:02 • 4500 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 13643 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 12072 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 30263 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 42408 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 57224 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48566 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192000 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 108440 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 202948 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Почти более двух пехотных дивизий и 73 артдивизиона: озвучены потери оккупантов в Украине за август 2025 года

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В августе 2025 года российские оккупанты в Украине потеряли 28 790 человек, что равно более чем двум дивизиям. Также уничтожено 1 304 артиллерийские системы и 3 505 единиц военной автомобильной техники.

Почти более двух пехотных дивизий и 73 артдивизиона: озвучены потери оккупантов в Украине за август 2025 года

В период с 1 по 31 августа 2025 года российские оккупанты в Украине потеряли 28 790 человек, что условно равно численности более двух дивизий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Силы обороны Украины поразили или уничтожили 1 304 единицы вражеских артиллерийских систем, что условно равно численности почти 73 артдивизионов.

Также в августе российские оккупационные войска потеряли в Украине 3 505 единиц военной автомобильной техники и автоцистерн.

Несмотря на уменьшение использования со стороны оккупантов тяжелой бронетехники из-за ее уязвимости на поле боя, за последний месяц лета 2025 года россияне потеряли 87 танков и 161 боевую бронированную машину.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за сутки 1 сентября российские войска потеряли 800 солдат и 53 артсистемы. Общие потери противника с 24 февраля 2022 года составляют 1083790 человек.

Евгений Устименко

Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина