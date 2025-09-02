Майже понад дві піхотні дивізії і 73 артдивізіони: озвучені втрати окупантів в Україні за серпень 2025 року
Київ • УНН
У серпні 2025 року російські окупанти в Україні втратили 28 790 осіб, що дорівнює понад двом дивізіям. Також знищено 1 304 артилерійські системи та 3 505 одиниць військової автомобільної техніки.
В період з 1 по 31 серпня 2025 року російські окупанти в Україні втратили 28 790 осіб, що умовно дорівнює чисельності понад двох дивізій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
Сили оборони України вразили або знищили 1 304 одиниці ворожих артилерійських систем, що умовно дорівнює чисельності майже 73 артдивізіонів.
Також у серпні російські окупаційні війська втратили в Україні 3 505 одиниць військової автомобільної техніки та автоцистерн.
Попри зменшення використання з боку окупантів важкої бронетехніки через її вразливість на полі бою, за останній місяць літа 2025 року росіяни втратили 87 танків і 161 бойову броньовану машину.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що за добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 1083790 осіб.