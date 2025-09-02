$41.370.05
Ексклюзив
07:02
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Майже понад дві піхотні дивізії і 73 артдивізіони: озвучені втрати окупантів в Україні за серпень 2025 року

Київ

 • 6 перегляди

У серпні 2025 року російські окупанти в Україні втратили 28 790 осіб, що дорівнює понад двом дивізіям. Також знищено 1 304 артилерійські системи та 3 505 одиниць військової автомобільної техніки.

Майже понад дві піхотні дивізії і 73 артдивізіони: озвучені втрати окупантів в Україні за серпень 2025 року

В період з 1 по 31 серпня 2025 року російські окупанти в Україні втратили 28 790 осіб, що умовно дорівнює чисельності понад двох дивізій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Сили оборони України вразили або знищили 1 304 одиниці ворожих артилерійських систем, що умовно дорівнює чисельності майже 73 артдивізіонів.

Також у серпні російські окупаційні війська втратили в Україні 3 505 одиниць військової автомобільної техніки та автоцистерн.

Попри зменшення використання з боку окупантів важкої бронетехніки через її вразливість на полі бою, за останній місяць літа 2025 року росіяни втратили 87 танків і 161 бойову броньовану машину.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що за добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 1083790 осіб.

Євген Устименко

Війна в Україні
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна