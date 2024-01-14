Почти 60 пикапов военные получили от благотворителей в Одесской области
Киев • УНН
Благотворители передали украинским военным еще два внедорожника, всего 58 единиц для выполнения боевых задач в сложных условиях местности.
В Одесской области благотворители передали украинским военным очередные два внедорожника, передает УНН.
В целом они передали уже 58 таких пикапов.
"Пикапы - верные "напарники" наших ребят на передовой. Внедорожникам под силу любое боевое задание. Они способны преодолеть фронтовое бездорожье. Два таких "железных коня" передали сегодня нашему 639 батальону", - сообщает заместитель председателя Одесской областной военной администрации Александр Харлов.
Напомним, буквально на днях председатель Одесской ОГА Олег Кипер вместе с благотворителями передали в областную больницу уникальные ожоговые кровати, стоимостью более 10 млн грн. Их уникальность заключается в том, что отныне на Одесщине могут лечить пациентов даже с самыми тяжелыми степенями ожогов.
Почти 60 пикапов военные получили от благотворителей в Одесской области
Благотворители передали украинским военным еще два внедорожника, всего 58 единиц для выполнения боевых задач в сложных условиях местности.
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