Майже 60 пікапів військові отримали від благодійників на Одещині

На Одещині благодійники передали українським військовим чергові два позашляховики, передає УНН.

Загалом вони передали вже 58 таких пікапів.

"Пікапи – вірні "напарники" наших хлопців на передовій. Позашляховикам під силу будь-яке бойове завдання. Вони здатні здолати фронтове бездоріжжя. Два таких "залізні коня" передали сьогодні нашому 639 батальйону", - повідомляє заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов.

Нагадаємо, буквально на днях голова Одеської ОВА Олег Кіпер разом з благодійниками передали в обласну лікарню унікальні опікові ліжка, вартістю понад 10 млн грн. Їх унікальність полягає в тому, що відтепер на Одещині можуть лікувати пацієнтів навіть з найважчими ступнями опіків.