Майже 60 пікапів військові отримали від благодійників на Одещині
Київ • УНН
Благодійники передали українським військовим ще два позашляховики, загалом 58 одиниць для виконання бойових завдань у складних умовах.
На Одещині благодійники передали українським військовим чергові два позашляховики, передає УНН.
Загалом вони передали вже 58 таких пікапів.
"Пікапи – вірні "напарники" наших хлопців на передовій. Позашляховикам під силу будь-яке бойове завдання. Вони здатні здолати фронтове бездоріжжя. Два таких "залізні коня" передали сьогодні нашому 639 батальйону", - повідомляє заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов.
Нагадаємо, буквально на днях голова Одеської ОВА Олег Кіпер разом з благодійниками передали в обласну лікарню унікальні опікові ліжка, вартістю понад 10 млн грн. Їх унікальність полягає в тому, що відтепер на Одещині можуть лікувати пацієнтів навіть з найважчими ступнями опіків.