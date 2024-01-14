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Майже 60 пікапів військові отримали від благодійників на Одещині

Майже 60 пікапів військові отримали від благодійників на Одещині

Київ • УНН

 • 33807 перегляди

Благодійники передали українським військовим ще два позашляховики, загалом 58 одиниць для виконання бойових завдань у складних умовах.

 На Одещині благодійники передали українським військовим чергові два позашляховики, передає УНН.

Загалом вони передали вже 58 таких пікапів.

"Пікапи – вірні "напарники" наших хлопців на передовій. Позашляховикам під силу будь-яке бойове завдання. Вони здатні здолати фронтове бездоріжжя. Два таких "залізні коня" передали сьогодні нашому 639 батальйону", - повідомляє заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов.

Нагадаємо, буквально на днях голова Одеської ОВА Олег Кіпер разом з благодійниками передали в обласну лікарню унікальні опікові ліжка, вартістю понад 10 млн грн. Їх унікальність полягає в тому, що відтепер на Одещині можуть лікувати пацієнтів навіть з найважчими ступнями опіків. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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