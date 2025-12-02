Почти 5 тыс. абонентов остались без света в результате атаки рф по Запорожскому району - ОВА

$42.340.08
2 декабря, 12:35 • 15285 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 44720 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 35711 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 28802 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 27798 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 55811 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 52732 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60252 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 51704 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46926 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью2 декабря, 09:30
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo2 декабря, 10:45
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры16:58
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 23789 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 23082 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 25344 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 44760 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49
Почти 5 тыс. абонентов остались без света в результате атаки рф по Запорожскому району - ОВА

Киев • УНН

 • 24 просмотра

5 тысяч абонентов остались без электроэнергии в результате удара рф по Запорожскому району. Энергетики начнут восстановительные работы после улучшения ситуации с безопасностью.

Почти 5 тыс. абонентов остались без света в результате атаки рф по Запорожскому району - ОВА

В результате удара РФ по Запорожскому району почти 5 тыс. абонентов остались без света, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Подробности

Почти 5000 абонентов остались без электроэнергии в результате вражеской атаки по Запорожскому району

- сообщил Федоров.

По его словам, энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Напомним

За январь-ноябрь 2025 года по позициям Сил обороны Украины и прифронтовым городам зафиксировано почти 44 тысячи управляемых авиационных бомб (КАБ).

Павел Башинский

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Украина