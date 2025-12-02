Почти 5 тыс. абонентов остались без света в результате атаки рф по Запорожскому району - ОВА

В результате удара РФ по Запорожскому району почти 5 тыс. абонентов остались без света, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Подробности

Почти 5000 абонентов остались без электроэнергии в результате вражеской атаки по Запорожскому району - сообщил Федоров.

По его словам, энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Напомним

За январь-ноябрь 2025 года по позициям Сил обороны Украины и прифронтовым городам зафиксировано почти 44 тысячи управляемых авиационных бомб (КАБ).