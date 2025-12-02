$42.340.08
2 грудня, 12:35 • 15663 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 46195 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 36524 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 29549 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 28411 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 56064 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 52928 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60318 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 51801 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46999 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Майже 5 тис. абонентів залишилися без світла внаслідок атаки рф по Запорізькому району - ОВА

Київ • УНН

 • 268 перегляди

5 тисяч абонентів залишилися без електроенергії внаслідок удару рф по Запорізькому району. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після покращення безпекової ситуації.

Майже 5 тис. абонентів залишилися без світла внаслідок атаки рф по Запорізькому району - ОВА

Внаслідок удару рф по Запорізькому району майже 5 тис. абонентів залишилися без світла, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Майже 5000 абонентів залишилися без електроенергії внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району

- повідомив Федоров.

За його словами, енергетики почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо

За січень-листопад 2025 року по позиціях Сил оборони України та прифронтових містах зафіксовано майже 44 тисячі керованих авіаційних бомб (КАБ).

Павло Башинський

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Україна