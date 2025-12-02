Майже 5 тис. абонентів залишилися без світла внаслідок атаки рф по Запорізькому району - ОВА

Внаслідок удару рф по Запорізькому району майже 5 тис. абонентів залишилися без світла, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Майже 5000 абонентів залишилися без електроенергії внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району - повідомив Федоров.

За його словами, енергетики почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо

За січень-листопад 2025 року по позиціях Сил оборони України та прифронтових містах зафіксовано майже 44 тисячі керованих авіаційних бомб (КАБ).