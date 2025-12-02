Майже 5 тис. абонентів залишилися без світла внаслідок атаки рф по Запорізькому району - ОВА
Київ • УНН
5 тисяч абонентів залишилися без електроенергії внаслідок удару рф по Запорізькому району. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після покращення безпекової ситуації.
Внаслідок удару рф по Запорізькому району майже 5 тис. абонентів залишилися без світла, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Майже 5000 абонентів залишилися без електроенергії внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району
За його словами, енергетики почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо
За січень-листопад 2025 року по позиціях Сил оборони України та прифронтових містах зафіксовано майже 44 тисячі керованих авіаційних бомб (КАБ).