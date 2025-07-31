Почти 24 тыс. тонн урожая передал в Россию: разоблачен депутат от ОПЗЖ, сотрудничавший с оккупантами

Деятельность депутата Каменско-Днепровского городского совета привела к убыткам государству в более чем 56 млн гривен. Отмечается, что фигурант передал в рф практически 24 тысячи тонн украинского урожая. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Депутат Каменско-Днепровского городского совета (представитель ОПЗЖ) до начала полномасштабного вторжения занимал руководящую должность в местном фермерском хозяйстве.

Следствием установлено, что в июле–августе 2022 года , находясь на оккупированной территории, он фактически, без ведома владельца хозяйства, передал в рф почти 24 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции со складов предприятия в г. Каменка-Днепровская.

По подсчетам экономической экспертизы, это нанесло предприятию убытков на более чем 56 млн грн.