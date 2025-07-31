Майже 24 тис. тонн урожаю передав до росії: викрито депутата від ОПЗЖ, що співпрацював з окупантами
Київ • УНН
Депутат Кам’янсько-Дніпровської міськради передав до рф 24 тис. тонн врожаю, завдавши збитків на 56 млн грн. Йому повідомлено про підозру в колаборації та розтраті майна.
Діяльність депутата Кам’янсько-Дніпровської міської ради призвела до збитків державі у понад 56 млн гривень. Зазначається, що фігурант передав у рф практично 24 тисячі тонн українського врожаю. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Депутат Кам’янсько-Дніпровської міської ради (представник ОПЗЖ) до початку повномасштабного вторгнення обіймав керівну посаду в місцевому фермерському господарстві.
Слідством встановлено, що у липні–серпні 2022 року , перебуваючи на окупованій території, він фактично, без відома власника господарства, передав до рф майже 24 тис. тонн сільськогосподарської продукції зі складів підприємства у м. Кам’янка-Дніпровська.
За підрахунками економічної експертизи, це завдало підприємству збитків на понад 56 млн грн.
Наразі прокурори повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Це - колабораційна діяльність і розтрата майна в умовах воєнного стану.
Станом на поточний час досудове розслідування все ще триває.
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