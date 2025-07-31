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Майже 24 тис. тонн урожаю передав до росії: викрито депутата від ОПЗЖ, що співпрацював з окупантами

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Депутат Кам’янсько-Дніпровської міськради передав до рф 24 тис. тонн врожаю, завдавши збитків на 56 млн грн. Йому повідомлено про підозру в колаборації та розтраті майна.

Майже 24 тис. тонн урожаю передав до росії: викрито депутата від ОПЗЖ, що співпрацював з окупантами

Діяльність депутата Кам’янсько-Дніпровської міської ради призвела до збитків державі у понад 56 млн гривень. Зазначається, що фігурант передав у рф практично 24 тисячі тонн українського врожаю. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Депутат Кам’янсько-Дніпровської міської ради (представник ОПЗЖ) до початку повномасштабного вторгнення обіймав керівну посаду в місцевому фермерському господарстві.

Слідством встановлено, що у липні–серпні 2022 року , перебуваючи на окупованій території, він фактично, без відома власника господарства, передав до рф майже 24 тис. тонн сільськогосподарської продукції зі складів підприємства у м. Кам’янка-Дніпровська.

За підрахунками економічної експертизи, це завдало підприємству збитків на понад 56 млн грн.

Наразі прокурори повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Це - колабораційна діяльність і розтрата майна в умовах воєнного стану.

Станом на поточний час досудове розслідування все ще триває.

Нагадаємо

російські окупанти змушують українських фермерів на тимчасово окупованих територіях здавати зерно до резервів рф.

Під час повітряної атаки рф зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області. Також постраждало зерно.

Ігор Тележніков

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