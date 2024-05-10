Почти 200 политических партий не выполнили требование закона об отчетности в НАПК

26 апреля завершились кампания отчетности за 2020-2023 годы для непарламентских политических партий, не получающих государственного финансирования, а 26 марта - для парламентских партий. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в целом политпартии и их местные организации подали в НАПК более 22 тысяч отчетов. Однако почти 200 партий не отчитались или сделали это частично.

В соответствии с требованиями Закона Украины "О политических партиях в Украине", Национальное агентство публикует на официальном веб-сайте список политических партий, которые не подали свои отчеты в установленный срок, и обеспечивает привлечение виновных лиц к ответственности, предусмотренной законом.

За непредставление отчетов предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В частности, это наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5100 до 6800 грн.

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