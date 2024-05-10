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Майже 200 політичних партій не виконали вимогу закону щодо звітування до НАЗК

Майже 200 політичних партій не виконали вимогу закону щодо звітування до НАЗК

Київ • УНН

 • 21844 перегляди

Після завершення звітної кампанія за 2020-2023 роки для політичних партій НАЗК повідомило, що майже 200 партій не подали звітів або подали їх частково, за що їм загрожують штрафи у розмірі від 5 100 до 6 800 гривень.

26 квітня завершилися кампанія звітування за 2020-2023 роки для непарламентських політичних партій, що не отримують державного фінансування, а 26 березня – для парламентських партій. Про це повідомила пресслужба НАЗК, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, загалом політпартії та їх місцеві організації подали до НАЗК понад 22 тисячі звітів. Проте майже 200 партій не прозвітували або зробили це частково.

Відповідно до вимог Закону України "Про політичні партії в Україні", Національне агентство оприлюднює на офіційному вебсайті список політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк, та забезпечує притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом. 

За неподання звітів передбачена відповідальність відповідно до ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема, це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 6800 грн.

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Анастасія Рябоконь

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