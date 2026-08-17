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Почти 2 тыс. памятников культурного наследия Украины повреждены или уничтожены в результате действий рф, 11 оккупантов получили подозрения

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении 11 представителям вооружённых сил рф по ст. 438 УК Украины. В оккупированном Крыму российские археологи незаконно раскопали памятник "Городище средневекового Солхата", изъяв ценности.

Почти 2 тыс. памятников культурного наследия Украины повреждены или уничтожены в результате действий рф, 11 оккупантов получили подозрения

В Украине зафиксировано повреждение или уничтожение 1990 памятников культурного наследия в результате неправомерных действий представителей вооружённых сил рф, правоохранители сообщили о подозрении 11 представителям вооружённых сил рф, передаёт УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По фактам разрушения и уничтожения культурных ценностей прокуроры совместно с правоохранителями сообщили о подозрении 11 представителям вооружённых сил рф по ст. 438 УК Украины 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, отдельно документируются преступления против культурного наследия на временно оккупированных территориях, где россия не только повреждает памятники, но и изымает и присваивает культурные ценности.

Один из таких фактов установлен в оккупированном Крыму.

После захвата полуострова российские археологи проводили незаконные раскопки на территории памятника национального значения "Городище средневекового Солхата" в Старом Крыму. Работы осуществлялись без разрешений Украины. В результате раскопок культурный слой памятника XIII–XIV веков был частично разрушен 

- говорится в сообщении.

Во время этих работ изымались археологические ценности - элементы древней водопроводной системы, поливные чаши и фрагменты керамической посуды.

В Офисе Генпрокурора добавили, что часть найденных предметов один из участников экспедиций передал в Государственный Эрмитаж. В дальнейшем россия включила их в Государственный каталог собственного музейного фонда.

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Таким образом, украинский памятник на оккупированной территории подвергся разрушению, а изъятые из него артефакты были фактически оформлены государством-агрессором как часть собственного музейного наследия.

По данным следствия, к этому причастны научный сотрудник Государственного Эрмитажа и представитель так называемого "Института археологии Крыма Российской академии наук".

Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила им о подозрении в совершении военных преступлений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Антонина Туманова

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