Майже 2 тис. пам’яток культурної спадщини України пошкоджено або знищено внаслідок дій рф, 11 окупантів отримали підозри

В Україні зафіксовано пошкодження або знищення 1990 пам’яток культурної спадщини внаслідок неправомірних дій представників збройних сил рф, правоохоронці повідомили про підозру 11 представникам збройних сил рф, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За фактами руйнування та знищення культурних цінностей прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 11 представникам збройних сил рф за ст. 438 КК України - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, окремо документуються злочини проти культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях, де росія не лише пошкоджує пам’ятки, а й вилучає та привласнює культурні цінності.

Один із таких фактів встановлено в окупованому Криму.

Після захоплення півострова російські археологи проводили незаконні розкопки на території пам’ятки національного значення "Городище середньовічного Солхату" у Старому Криму. Роботи здійснювали без дозволів України. Унаслідок розкопок культурний шар пам’ятки XIII–XIV століть було частково зруйновано - йдеться у повідомленні.

Під час цих робіт вилучали археологічні цінності - елементи давньої водопровідної системи, полив’яні чаші та фрагменти керамічного посуду.

В Офісі Генпрокурора додали, що частину знайдених предметів один із учасників експедицій передав до Державного Ермітажу. Надалі росія включила їх до Державного каталогу власного музейного фонду.

Збитки через російську агресію: 835 пам’яток української культурної спадщини зазнали пошкоджень

Таким чином українська пам’ятка на окупованій території зазнала руйнування, а вилучені з неї артефакти були фактично оформлені державою-агресором як частина власної музейної спадщини.

За даними слідства, до цього причетні науковий співробітник Державного Ермітажу та представник так званого "Інституту археології Криму російської академії наук".

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила їм про підозру у вчиненні воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).