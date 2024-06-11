Почти 100 производств по военным преступлениям рф против журналистов, 3 военнослужащих осуждены-данные офиса генпрокурора
Киев • УНН
По данным Генеральной прокуратуры, зарегистрировано почти 100 уголовных производств о военных преступлениях против журналистов со стороны России, установлены личности 10 подозреваемых, 9 обвиняемых и осуждены 3 российских военнослужащих.
Установлено 10 подозреваемых преступлениях против украинских журналистов; 9 обвиняемых, 3 военнослужащих рф осуждены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на офиса Генерального прокурора.
3 военнослужащих осуждены за преступления в отношении наших журналистов – рассказал генпрокурор Андрей Костин в интервью тв-каналу.
По всем фактам гибели журналистов зарегистрированы уголовные производства. По словам Костина, сейчас зафиксировано 96 уголовных производств, в которых именно журналисты являются потерпевшими от военных преступлений.
Мы уже установили 10 подозреваемых в этих преступлениях. 4 дела мы направили в суд, - в этих 4 уголовных производствах у нас есть 9 обвиняемых – отметил генпрокурор.
Напомним
В Генпрокуратуре опровергли заявления о том, что дело об ударе по 128 ГБ на Запорожье "развалилось в суде". Правоохранители говорят, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе до сих пор расследуется следователями ГБР.