Почти 100 производств по военным преступлениям рф против журналистов, 3 военнослужащих осуждены-данные офиса генпрокурора

Установлено 10 подозреваемых преступлениях против украинских журналистов; 9 обвиняемых, 3 военнослужащих рф осуждены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на офиса Генерального прокурора.

3 военнослужащих осуждены за преступления в отношении наших журналистов – рассказал генпрокурор Андрей Костин в интервью тв-каналу.

По всем фактам гибели журналистов зарегистрированы уголовные производства. По словам Костина, сейчас зафиксировано 96 уголовных производств, в которых именно журналисты являются потерпевшими от военных преступлений.

Мы уже установили 10 подозреваемых в этих преступлениях. 4 дела мы направили в суд, - в этих 4 уголовных производствах у нас есть 9 обвиняемых – отметил генпрокурор.

Напомним

В Генпрокуратуре опровергли заявления о том, что дело об ударе по 128 ГБ на Запорожье "развалилось в суде". Правоохранители говорят, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе до сих пор расследуется следователями ГБР.